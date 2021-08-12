MamaRika через два тижні після пологів назвала кількість своїх зайвих кіло

Співачка Анастасія Середа або MamaRika, яка народила на початку місяця сина, оголосила свою нинішню вагу.

Також новоспечена матуся озвучила, скільки кіло їй треба скинути до ідеальної форми.

Про це вона повідомила у сторі Instagram.

Як виявилося, Настя не так вже й багато набрала під час вагітності. І тепер хоче схуднути всього на 6,5 кілограми.

Як раніше розказала MamaRika, їй зробили кесарів розтин.

Ім'я малюка новоспечені батьки поки не оголошували.

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