"Головна розлучниця країни" Цибульська розповіла про спробу чоловіка заборонити їй оголюватися

Співачка Оля Цибульська ніколи не питає дозволу в свого чоловіка, перш ніж запостити в свій Instagram пікантне фото.

Іще менше її хвилює думка критиків та хейтерів у мережі, адже до такого негативу артистка вже звикла.

Про це Оля розказала "Зірковому шляху".

Цибульська по собі знає, що таке хейт у мережі фото з instagram

"Я не питаю дозволу в чоловіка на свої бажання ніякі і ніколи. Бачили очі, що купували. Я його попереджала", - зазначила зірка.

Зі слів Цибульської, якось її коханий спробував було виступити проти, і сам про те пожалкував.

"У нас була дискусія стосовно зйомки для чоловічого глянцю. Я, насправді, не впевнена, що мої груди відрізняються чимось від грудей моїх колег, і в мене немає цілі знятися оголеною для журналу. Але сам факт того, що в нас виникла дискусія, і він мені щось спробував забороняти – я в той же день виклала фотку в інстаграм в білизні. Мова про глянець чоловічий йшла, про інстаграм – ні. Нічого, тепер мовчить", - поділилася "методом виховання" Оля.

Ну, не можна сказати, що Instagram співачки просто-таки репає од сороміцьких світлин... Але деякі гарячі кадри там є

Інша річ - це безпека та приватність дитини, і в цьому вони з чоловіком були одностайні. Обличчя свого первістка Нестора артистка до певного віку не показувала в мережі. До хейту ж у свій бік Цибульська ставиться філософськи, і він її не ранить.

"В інстаграм ще розвинена дуже тема – сунути свою точку зору, коли тебе не питали і не просили. Я ту точку зору засовую туди, звідки вона вилізла, - заявила Оля.

"Боже, я ж головна розлучниця країни. Звичайно. Всі бачать, з ким я сплю, від кого в мене син, знають багато про моє особисте життя, і цих коментів, напевно, найбільше. Тому тепер я навіть не віднєкуюсь. Вже нема сенсу. Люди хейтять дуже відверті фотки, ненавидять тебе за фото в купальнику. Звинувачують тебе в тому, що в тебе на фото є ноги. "Боже, в вас є груди". "Боже, вона на пляжі в купальнику!". Ви в мішку засмагаєте чи в чому?", - поділилася вона.

Порада від Олі: непрохану точку зору варто запхати туди, звідки вона вилізла

Нагадаємо, саме Цибульську підозрювали в причетності до розлучення її колеги та друга DziDzio.

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