Лорак у ліфчику з камінчиками похвалилася російською фешн-нагородою

Місяць тому Ані Лорак дала два концерти в Одесі, а днями отримала чергову нагороду у Москві.

Кароліна отримала звання "Fashion-певица" на церемонії нагородження "Fashion People Awards"-2021.

І цією відзнакою вона, звісно ж, похвалилася в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Цього ж вечора Лорак встигла і на другу вечірку - святкування дня народження "Русского радио". Вбрання зірка вирішила не змінювати.

Зі своїм кумом і другом Філіпом Кіркоровим Ані і відпочиває, і ходить на світські заходи

Нагадаємо, у квітні Лорак отримала премію від російського модного глянцю, а перед тим російський фешн-канал визнав її Дівою 2020 року.