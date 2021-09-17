Лорак у ліфчику з камінчиками похвалилася російською фешн-нагородою

П'ятниця, 17 вересня 2021, 11:35

Місяць тому Ані Лорак дала два концерти в Одесі, а днями отримала чергову нагороду у Москві.

Кароліна отримала звання "Fashion-певица" на церемонії нагородження "Fashion People Awards"-2021.

 І цією відзнакою вона, звісно ж, похвалилася в Instagram.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Цього ж вечора Лорак встигла і на другу вечірку - святкування дня народження "Русского радио". Вбрання зірка вирішила не змінювати. 

 
Цікаво, скільки російських статуеток назбирала Кароліна за останні 7 років 
фото з instagram
 
Зі своїм кумом і другом Філіпом Кіркоровим Ані і відпочиває, і ходить на світські заходи 
 

Нагадаємо, у квітні Лорак отримала премію від російського модного глянцю, а перед тим російський фешн-канал визнав її Дівою 2020 року


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