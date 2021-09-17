Лорак у ліфчику з камінчиками похвалилася російською фешн-нагородою
17 вересня 2021, 11:35
Місяць тому Ані Лорак дала два концерти в Одесі, а днями отримала чергову нагороду у Москві.
Кароліна отримала звання "Fashion-певица" на церемонії нагородження "Fashion People Awards"-2021.
І цією відзнакою вона, звісно ж, похвалилася в Instagram.
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Цього ж вечора Лорак встигла і на другу вечірку - святкування дня народження "Русского радио". Вбрання зірка вирішила не змінювати.
Нагадаємо, у квітні Лорак отримала премію від російського модного глянцю, а перед тим російський фешн-канал визнав її Дівою 2020 року.
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