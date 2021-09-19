Наташа Корольова зізналася, що в неї є 2-річна донька не від Тарзана

Співачка Наташа Корольова оголосила, що в неї є біологічна донька, якій уже майже два роки. Дівчинка живе у США.

Сенсаційну заяву 48-річна Наташа зробила в шоу "Секрет на миллион".

Наташа Корольова заявила, що має доньку фото з instagram корольової

"У мене є донька. Вона народилася завдяки сурогатній мамі... У мене донька від іншого чоловіка. Тато моєї доньки - не Серьожа", - розказала вона.

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Зі слів артистки, крихітка з'явилася на світ у жовтні 2019-го року. Її батько - Наталчин близький друг-гей, для якого вона погодилася стати доноркою яйцеклітин.

Він же віддячив їй за здійснення мрії про батьківство, подарувавши біткоїни на кругленьку суму.

Тарзан не був у курсі, що його дружина стала доноркою яйцеклітин

Як пояснила Корольова, вони з батьком дівчинки підписали угоду, згідно з якою співачка не має жодних прав на дитину. Але коли тій не виповниться 16 років, вона дізнається, хто її біоматір.

"Я зробила щасливим не просто чоловіка, я зробила щасливими цілу сім'ю, дуже хороших людей, яких я теж вважаю своєю сім'єю", - наголосила вона.

Наташа, коли є змога, навідує крихітку в Америці, спілкується через відеозв'язок та навіть має спільні фото й відео.

Цікаво, що чоловік Корольової, стриптизер Тарзан та син Архип буцімто дізналися великий секрет артистки лише в телестудії, але відреагували цілком позитивно. Сама Наташа, чиї спроби подарувати чоловікові ще одного малюка досі закінчувалися болісними невдачами, теж налаштована оптимістично.

"Які наші роки! Ми все-таки не втрачаємо надії, що, може, ми ще когось народимо!", - заявила вона.

Нагадаємо, рік тому Сергій Глушко попався на тому, що зрадив Наташу, але публічно покаявся, і вона пробачила.

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