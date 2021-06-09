"Хайпова тема": Корольова пояснила, чому деякі жінки стають жертвами домагань

Співачка Наташа Корольова вирішила прокоментувати гостру нині тему харасменту в шоубізнесі.

Колишня муза Ігоря Ніколаєва запевнила, що з нею такого ніколи не траплялося. А ще натякнула, що в подібних домаганнях є провина й самих жінок.

Про це 48-річна зірка поміркувала під час інтерв'ю "Телепрограмме".

"...Це хайпова тема. Спочатку ця історія почала розкручуватися в Америці, коли актриси почали згадувати про те, як їх пресували режисери та продюсери, схиляючи до співмешкання. Тепер ця тенденція докотилася й до нас. Така тема дуже неоднозначна для мене, оскільки, з одного боку, це все погано та неправильно, а з другого, в таких історіях є свої тонкощі та нюанси", - поділилася Наташа.

Наташа Корольова вважає харасмент неоднозначною темою фото з instagram корольової

"Я виросла в робочому районі, тому з дитинства навчилася відшивати. Ось і все. Тому переді мною такої проблеми ніколи не стояло", - наголосила дружина стриптизера Тарзана.

Корольова дала пораду жінкам, які стикаються з харасментом.

"У такій ситуації, якщо вам це неприємно, якщо ви відчуваєте, що вашу волю пригнічують, наберіться сміливості та поговоріть із людиною, котра це робить. Ви, головне, не бійтеся. Якщо ви боїтеся втратити кар'єру, побоюєтеся, що цей чоловік зробить щось погане в подальшому, тоді навіщо ви потім дивуєтеся?", - зазначила співачка.

"Проявіть певну силу характеру. І якщо ви зможете це зробити, то, мабуть, і такої ситуації не станеться. Все стається тому, що жінка десь проявляє слабкість", - підкреслила вона.

Нагадаємо, торік телеведуча Регіна Тодоренко скаламутила мережу, заявивши, що жінкам, які потерпають від домашнього насильства, варто запитати самих себе, чому їх б'ють.

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