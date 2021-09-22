"Досі не шкодую": Карпа в 3-тю річницю 3-го шлюбу розкрила секрет щасливих стосунків

Письменниця та співачка Ірена Карпа святкує третю річницю свого шлюбу з французом Луї Требюше, який колись підкорив її виконанням Шопена в чому мати народила.

Із цієї нагоди жінка поділилася архівним весільним фото та поміркувала про щасливі стосунки у своєму Instagram.

Три роки тому Ірена втретє вйшла заміж фото з instagram карпи

"Рівнісінько три роки тому я зробила це втретє. Досі не шкодую. Він зробив це вперше. Наче теж не скаржиться", - поділилася вона.

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"Секрет щасливих стосунків? Не приймати одне одного за належне, дивитися свіжим поглядом, не йти на компроміси, що наступають на горло твоїм життєвим цінностям, а знаходити спільні інтереси. Наче і все. Будьте живі, закохані й кохані", - побажала Ірена.

Пара щаслива і ні про що не жалкує

Нагадаємо, до Требюше Карпа була заміжня за письменником Антоном Фрідляндом та за мільйонером-фінансистом Норманом Полом Хенсеном. Від останнього зірка має двох дочок: Каю і Кору.

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