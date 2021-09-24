Батько Зеленського подався в Instagram: Важко бачити, як Вову закидають помідорами

Тато президента, професор Олександр Зеленський почав вести свій Instagram.

Насправді, він завів блог ще у квітні, але тоді виклав лише одне архівне фото з сином і дружиною.

Після цього Олександр Семенович узяв паузу і повернувся в мережу 13-го вересня. Він знову виклав кілька архівних фото з сином та його друзями.

"У мене є дах над головою в моєму рідному місті. Є дружина, яку я дуже люблю. Син, який досяг успіху в своєму житті. Є онуки, у яких ще все попереду. Що ще потрібно для щастя?", - писав тоді батько Зеленського.

А ось фото з курячими ногами в Instagram Зеленського-старшого нема

А два дні тому тато гаранта написав великий пост про свого сина, де, зокрема, подякував усім за підтримку.

"Зараз, як для нас, так і, тим більше, для нашого сина просто необхідна підтримка, яку ми отримуємо щодня. Кожен день мені пишуть різні фан-сторінки і просто люди, яким не байдуже те, що зараз робить Володимир", - зазначив Зеленський-старший.

Треба президенту навчити батьків робити селфі

"Нам, як батькам, теж важко спостерігати за тим, як Вову закидають помідорами з різних телеканалів різні, нікому невідомі, так звані "політологи". Вони, не наводячи жодних аргументів і фактів, називають його "злодієм" і "вбивцею", і при цьому навіть не хочуть хоч трошки вникнути в ситуацію і розібратися, хто є хто насправді", - обурився тато Зеленського.

Нагадаємо, ще наприкінці 2019-го Олександр Зеленський дав інтерв'ю, яке розібрали в мережі на цитати.