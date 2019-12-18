"Біомаса", "дубина" Милованов і "Вова горить": родзинки резонансного інтерв'ю тата Зеленського

Президентові Володимиру Зеленському часто дорікають тим, що він розставляє на високі посади своїх друзів. А от чого гарантові точно ніколи не слід робити, так це запрошувати на посаду спічрайтера свого тата.

Професор Олександр Семенович Зеленський, завкафедрою інформатики та інформаційних технологій криворізького філіалу Київського національного економічного університету, схоже, переплюнув успіх Людмили Янукович із її "наколотими апельсинами".

Мережу рве на клапті його інтерв'ю Стране.ua.

Професор Зеленський дав дуже яскраве інтерв'ю

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Зокрема тато президента видав на горіхи всім, хто ображає його "Вовку", висловив свою думку про синових соратників та напророкував "проблеми" з Ігорем Коломойським, який може "послати нахєр" Зеленського.

На думку Олександра Семеновича, це станеться, якщо "будуть конфлікти, і з ПриватБанком не вирішиться питання".

"Ну канал ("1+1") же його (Коломойського)? Він дає йому майданчик, а потім скаже: "Пішов він нахєр!", "Не пускайте його!", - припустив Зеленський-старший.

На думку батька президента, вада сучасної інформаційної системи полягає в тому, що через ЗМІ виступають люди, які говорять забагато красивих та складних слів, не розуміючи їхнього значення.

"Він (Володимир) не красиво висловлюється, він розумно вислювлюється. Це моя думка така. Це різні речі. І він не говорить того, чого не знає... А людина вживає ці слова, щоби покрасуватися. Треба говорити по робітничо-селянськи. Простіше. А ось це "а-ла-ла-ла" мене просто вбиває. Навіщо? В нас хороша мова, російська чи українська - неважливо. Ділять там щось, війну створюють...", - побідкався Олександр Семенович.

Для сина воно, вочевидь, стало приємною несподіванкою...

Прокоментував тато гаранта і невиконані досі Зеленським передвиборчі обіцянки щодо зарплатні вчителям у 4 тисячі доларів та скасування комуналки для пенсіонерів після 70 років.

"Стільки років грабували країну, зараз нічого нема. А ще й року не минуло, як Вова при владі. Він хоче. Та йому це президентство до одного місця, щоби ви знали. Він просто горить усередині зробити для країни. Ось це найголовніше, чого в голові у вас нема! Він сказав! А де взяти ці чотири тисячі доларів?!", - обурився професор.

"Та не думав він... Він хотів. У нього є бажання, але не завжди виходить. Іще час не минув. Він хотів іще, щоби війни не було, і економіку підняти. А чому він по країнах їздив? Щоби інвестиції були. Щоби людям було краще. Як йому взяти ці гроші, з чого? Він сказав: так, хай він навіть не правий, але він хотів. Він, може, висловив своє бажання. Він у будь-який момент покине цю фігню (президентство)", - зазначив Зеленський-старший.

От перша леді в розмовах із журналістами обережніша, ще й для глянцю знімається

Олександр Семенович підкреслив, що його син - забезпечена людина та може поїхати до будь-якої країни, але "лишився, щоби не красти".

"Так, Вова винен. Поставимо йому 4 з мінусом. Нащо чіплятися? Знаєте, в кого розчарування? В тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова - чесна людина, і бажання він продемонстрував... Які люди розчаровані? Біомаса ця?", - сказав Зеленський-старший, який згодом зв'язався з редакцією та уточнив, що слово "біомаса" йому не притаманне, і він вжив його на емоціях.

Батько президента дав характеристику деяким урядовцям. Так, на його думку, голова Верховної Ради Дмитро Разумков - "дуже приємний хлопчик, культурний, інтелігентний", а от прем'єрові Олексію Гончаруку "просто бракує досвіду". Симпатизує Зеленський-старший і міністрові розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову.

"Він за зовнішнім виглядом як дубина. А в житті я його зустрічав, обличчя таке, але він дуже розумний. Не можу я судити. Я гадаю, він не така дурна людина. Я жартую. Він не говорить красиво, може. Мені сподобалося, що він говорить просто. Він відстоює якісь речі. Ви знаєте, що можна будь-кого... Чому Милованов "г...". От усі його - "г..." і все. Чому?", - риторично запитав Олександр Семенович.

Тимофій Милованов під час читання інтерв'ю Зе-тата (Насправді ні, звісно ж)

"Коли людина починає красиво говорити, то я думаю, що вона - бовдур. Чесно. Російська та українська мови - багаті. Я невдоволений розділенням. Ми повинні разом піднімати економіку і жити нормально. Все", - коротко визначив професор оптимальний, на його думку, курс розвитку держави.

Те, що керівник Офісу президента Андрій Богдан має звичку щось нашіптувати на вухо Зеленському, батько гаранта теж помічає.

"І хрін із ним. Вова не такий дурень. Вони можуть сто разів обговорити. Шепоче - то така дивакуватість. У кожної людини є своя дивакуватість. Присікуються... Богдан - людина Коломойського? Не думаю. Він там був. Він просто взяв хороше. Вова і вся команда з ним домовлялася. Ви не думайте. Коломойський іще "95 Кварталу" грошей винен і не віддає", - заявив професор.

І хрін з ним (с) Олександр Семенович Зеленський

"Я вважаю, що Вова старається. Я впевнений. Я його знаю. Як я не вірив у ту історію з наркотиками, так і не вірю. Ми коли зустрічаємося, то навіть горілку та коньяк не п'ємо. Він лише червоне вино п'є трішки", - запевнив він.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська нещодавно зізналася, що взнала про те, що Володимир іде у президенти, з соцмереж. Чоловік просто забув їй сказати.

Фото Страна.ua, з сайту президента, з Facebook Милованова та Instagram Зеленського