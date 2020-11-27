Як Зеленського на батьківській кухні курячими ногами пригощали. ФОТО

Президент Володимир Зеленський, який після свого одужання від COVID-19 вирушив у свою першу робочу поїздку, принагідно навідався до своїх батьків, які мешкають у Кривому Розі.

Фото за сімейним столом керманич поділився в соцмережах.

"Кривбас!!! Татоооо!!! Мамоооо!!! Люблю!!!", - написав Зеленський російською мовою.

Стіл у Зеленських накрито на чотирьох. Цікаво, хто лишився за кадром? Кому дісталася четверта куряча ніжка? фото з facebook зеленського

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Нагадаємо, рік тому тато президента, професор Олександр Семенович Зеленський дав інтерв'ю, що розлетілося на цитати. Зокрема він назвав "біомасою" тих, хто розчарувався у його синові, який "просто горить усередині зробити для країни".

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