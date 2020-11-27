Як Зеленського на батьківській кухні курячими ногами пригощали. ФОТО
Президент Володимир Зеленський, який після свого одужання від COVID-19 вирушив у свою першу робочу поїздку, принагідно навідався до своїх батьків, які мешкають у Кривому Розі.
Фото за сімейним столом керманич поділився в соцмережах.
"Кривбас!!! Татоооо!!! Мамоооо!!! Люблю!!!", - написав Зеленський російською мовою.
Нагадаємо, рік тому тато президента, професор Олександр Семенович Зеленський дав інтерв'ю, що розлетілося на цитати. Зокрема він назвав "біомасою" тих, хто розчарувався у його синові, який "просто горить усередині зробити для країни".
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