Кора і пакетики для собачих какашок: Фролова назвала улюблені іграшки сина та показала стильний образ на прогулянці

Телеведуча Василіса Фролова пофотографувалася на осінній прогулянці з 6-місячним сином Родіоном. Світлинами вона поділилася в Instagram, а ще розказала, чим полюбляє бавитися її малюк.

Василіса з сином на прогулянці в Маріїнському парку фото з instagram фролової

"Виявилося, що найкращі іграшки для дитини - геть не те, що ними прийнято вважати: обгортковий папір, пакетики для 💩 собаки та інше її спорядження, баночки з косметикою і кора, багато кори!", - поділилася 43-річна Вася.

Родіон любить кору, багато кори!

Яка стильна матуся!

Нагадаємо, раніше телезірка розповідала, що її первісток дуже багато посміхається, мабуть, тому, що вся вагітність у Фролової пройшла в піднесеному настрої. Як відомо, самі пологи були дуже непрості, і лікарі заледве встигли врятувати дитину.

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