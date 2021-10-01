"Спасибі, що обрав нас": Шевченко з дружиною привітали сина з 9-річчям. ФОТО

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко та його дружина Крістен Пазік поділилися милими фото одного зі своїх синів - Александра.

Хлопчикові виповнилося 9 років, і тато з мамою привітали його в Instagram.

Александр святкує 9-ий день народження

"Із днем народження нашого Александра. 9 дивовижних років і далі буде. Ти дуже багато чого навчив нас, це щастя і благословення, що ти в нас є. З днем народження, мій сину", - написав Андрій.

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"Дев'ять років на цій планеті. З днем народження нашого Але! Така особлива маленька душа. Спасибі, що обрав нас. Сьогодні ми святкуємо на твою честь!", - зазначила багатодітна мама.

Крістен зве сина не Сашком, а Але

Схожий на татка, згодні?

Нагадаємо, первісткові Шевченка та Пазік, Джордану в жовтні виповниться 17. Пара виховує чотирьох нащадків.

Фото з Instagram Шевченка та Пазік

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