Солістка Kazka розкрила, на скільки кіло вже схудла від початку "Танців з зірками"
Фронтвуман гурту Kazka Олександра Заріцька своїм прикладом доводить, що танці - це ще й красивий та ефективний вид фітнесу. Від початку своєї участі в шоу "Танці з зірками" дівчина скинула вже чимало кілограмів.
Приголомшливу цифру Саша назвала в черговому випуску.
"Із початку проєкту я вже схудла десь на 12 кілограмів", - поділилася артистка.
"Моя перша ціль - щоби моєму партнеру було легше мене підіймати", - додала вона.
До слова, у п'ятому випуску телешоу Олександра та її партнер Юрій Мєшков викопали драйвовий квікстеп у образах Проні Прокопівни та Голохвастова.
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Нагадаємо, свого часу Заріцька розказувала, як мало не покинула кар'єру співачки через інтернет-булінг.
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