Міддлтон у пальтечку, що не подобається принцу Вільяму, порівняли з Єлизаветою ІІ

Герцог та герцогиня Кембриджські відвідали королівський ботанічний сад Kew Gardens, де поспілкувалися зі школярами на тему захисту довкілля.

На такий "зелений" захід Кейт Міддлтон одяглася в відповідному кольорі, дуже модному цієї осені.

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Цікаво, що це пальтечко на блискавці дружина принца вже надягала в 2014-му році під час туру Новою Зеландією. І, як пригадує People, Кейтин чоловік від нього не в захваті.

"Я зробила комплімент із приводу її зеленого плаття-пальта. Вона сказала, що воно їй подобається, але Вільям вважає, що воно дещо заяскраве", - пригадувала жінка на ім'я Бев Хейз, що тоді поспілкувалася з подружжям.

Нагадаємо, в 2018-му році Вільям публічно підколов дружину, сказавши, що в своєму оливковому піджаку та "замаскувалася під ялинку". Але, як відомо, Кетрін на таке не ображається і теж любить троллити чоловіка. Вона не лишилася в боргу та розповіла, що в принца є жахлива звичка їсти піццу на дивані.

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На думку видання, Міддлтон останнім часом дедалі частіше вбирається в яскраві речі, наслідуючи Її Величність, адже одного дня вона й сама стане королевою.



Як пояснювала свого часу дружина принца Едварда, Софі Уессекська, її свекруха обирає соковиті, подекуди кричущі барви, щоби її всім було добре видно.

"Вона має виділятися, щоби люди могли говорити: "Я бачив королеву." Не забувайте, що коли вона десь з'являється, то збирається натовп у два, три, десять, п'ятнадцять рядів, і всім хочеться сказати, що вони побачили шматочок капелюха королеви, як вона проходила повз", - сказала Софі в документальному фільмі про Єлизавету.

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Нагадаємо, подейкують, свого часу королева особисто провела з Кейт Міддлтон бесіду з приводу того, як належить одягатися дружині спадкоємця престолу. Зокрема вона наказала герцогині перейти на довші спідниці.

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