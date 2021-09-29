Міддлтон у пурпуровому костюмі за $1800 познайомилася з 8-ногою Шарлоттою. ФОТО

Британський принц Вільям та його дружина Кетрін не сидять на місці: буквально з червоного хідника кінопрем'єри пара вирушила в офіційну поїздку до Північної Ірландії.

Для візиту в Ольстерський університет герцогиня Кембриджська вбралася в соковито-пурпуровий костюм від Emilia Wickstead.

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Як пише The Daily Mail, це свіженька модель із колекції Осінь/Зима 2021. Коштує костюм 1800 доларів.

До слова, на Кейт в Університеті чекало несподіване, але приємне знайомство. Їй представили тарантула на ймення Шарлотта. Герцогиня безстрашно взяла її до рук.

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Нагадаємо, павуків дуже любить 6-річна принцеса Шарлотта.

Принц Вільям не схотів ближче познайомитися з доньчиною тезкою?

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