Міддлтон у пурпуровому костюмі за $1800 познайомилася з 8-ногою Шарлоттою. ФОТО
Британський принц Вільям та його дружина Кетрін не сидять на місці: буквально з червоного хідника кінопрем'єри пара вирушила в офіційну поїздку до Північної Ірландії.
Для візиту в Ольстерський університет герцогиня Кембриджська вбралася в соковито-пурпуровий костюм від Emilia Wickstead.
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Як пише The Daily Mail, це свіженька модель із колекції Осінь/Зима 2021. Коштує костюм 1800 доларів.
До слова, на Кейт в Університеті чекало несподіване, але приємне знайомство. Їй представили тарантула на ймення Шарлотта. Герцогиня безстрашно взяла її до рук.
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Нагадаємо, павуків дуже любить 6-річна принцеса Шарлотта.
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