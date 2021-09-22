Курсант Кейт: 39-річна Міддлтон у джинсах-скінні взяла участь у тренуванні RAF Air Cadets
Середа, 22 вересня 2021, 10:31
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала тренувальний центр організації RAF Air Cadets у графстві Камбрія, де не просто поспілкувалася з курсантами, а і приєдналася до них під час тренування.
39-річна дружина проїхалася на велосипеді та попрактикувалася в скелелазінні. Для такої пригоди майбутня королева вбралася в джинси-скінні, коротку курточку (після тренування вона змінила її на піджак) і зручні черевики.
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Як відомо, Кетрін - жіночка дуже спортивна і не пасе задніх, коли йдеться про хокей, тхеквондо, крикет чи волейбол.
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