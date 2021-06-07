"Обов’язково народжу ще": Стужук показала зворушливі кадри своїх домашніх пологів

До міжнародного дня домашніх пологів, який відзначають 6-го червня, блогерка Софія Стужук згадала, як вдома народжувала двох своїх доньок, та показала кадри самого процесу.

На фото, які Соня виклала в Instagram, є її покійний чоловік Дмитро Стужук та старший син.

"Я давно нічого не писала про домашні пологи, але ж я привела в цей світ своїх двох дочок таким прекрасним чином . Це були два приголомшливих теплих чарівних досвіди", - наголосила Стужук.

Як відомо, Стужук виклала відео своїх пологів, яке за 1,5 роки подивилося 6 мільойнів

"Я прийняла для себе найправильніше рішення колись давно після викидня, і прожила свої пологи так, як мріяла. Ну, тільки без болю не обійшлося, звичайно. Тут вже проти природи не попреш", - зауважила вона.⠀

Софія багато говорила про свої пологи вдома та розказувала, чому для неї це був найкращий варіант

"Обов'язково народжу ще як мінімум двох діток так само чарівно", - пообіцяла багатодітна матуся.

Поки блогерці нема від кого народжувати

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