"Обов’язково народжу ще": Стужук показала зворушливі кадри своїх домашніх пологів
До міжнародного дня домашніх пологів, який відзначають 6-го червня, блогерка Софія Стужук згадала, як вдома народжувала двох своїх доньок, та показала кадри самого процесу.
На фото, які Соня виклала в Instagram, є її покійний чоловік Дмитро Стужук та старший син.
"Я давно нічого не писала про домашні пологи, але ж я привела в цей світ своїх двох дочок таким прекрасним чином . Це були два приголомшливих теплих чарівних досвіди", - наголосила Стужук.
"Я прийняла для себе найправильніше рішення колись давно після викидня, і прожила свої пологи так, як мріяла. Ну, тільки без болю не обійшлося, звичайно. Тут вже проти природи не попреш", - зауважила вона.⠀
"Обов'язково народжу ще як мінімум двох діток так само чарівно", - пообіцяла багатодітна матуся.
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