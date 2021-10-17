Дружина Остапчука поділилася ніжними постільними ФОТО
17 жовтня 2021, 11:30
Дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Христина вирішила "додати трохи ніжності" у свою недільну Instagram-стрічку, і їй це вдалося.
Молодиця поділилася кадрами з білосніжної "постільної" фотосесії.
Нагадаємо, Христина не приховує, що вона не з тих жінок, хто економить на власній красі. Дружина Остапчука чесно називає суми, які щомісяця залишає в салонах.
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