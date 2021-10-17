Дружина Остапчука поділилася ніжними постільними ФОТО

Неділя, 17 жовтня 2021, 11:30

Дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Христина вирішила "додати трохи ніжності" у свою недільну  Instagram-стрічку, і їй це вдалося.

Молодиця поділилася кадрами з білосніжної "постільної" фотосесії.

 
Днями Христина яскраво відсвяткувала своє 35-ліття 
фото маші голуб із instagram остапчук 
 

Нагадаємо, Христина не приховує, що вона не з тих жінок, хто економить на власній красі. Дружина Остапчука чесно називає суми, які щомісяця залишає в салонах.

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