"Називайте мене підкаблучником": Остапчук розповів, як змінився завдяки дружині Христині

Телеведучий Володимир Остапчук вважає, що дуже змінився за ті два роки, що поруч із ним його друга дружина Христина.

У цьому він зізнався каналові "Україна".

"Мені здається, за останні два роки саме завдяки Христині я "перезібрав" себе, як пазл: став більш впевненим у собі, цілеспрямованим. У неї є якийсь унікальний талант мотивувати і

контролювати мене, і все це робиться ніжно і з любов'ю", - поділився Вова.

"Дякую Життю, що подарувало мені Тебе", - написав Остапчук в Instagram, коли дружина днями влаштувала вечірку-сюрприз до його дня народження фото jetsetter з instagram остапчука

"І взагалі, називайте мене підкаблучником, але я вважаю, що жінка "створює" чоловіка, який поруч з нею. А коли це така прекрасна дружина як Кріс, змінюється все, починаючи від стилю одягу і закінчуючи світоглядом", додав він.

Як відомо, в жовтні Остапчуки святкуватимуть першу річницю офіційного шлюбу. Із першою дружиною Оленою Володимир прожив 12 років.

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