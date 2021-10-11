"Для тебе я зроблю все": Остапчук зворушливо привітав із 35-річчям свою "циганську баронесу"
Дружина шоумена Володимира Остапчука, Христина відзначила своє 35-річчя в яскравий та оригінальний спосіб: вечіркою в циганському стилі.
В образах "барона та баронеси" подружжя показалося в Insta-сторіз.
А ще романтичний Вова засипав кохану-іменинницю зворушливими зізнаннями.
"У тобі стільки життя, стільки любові, турботи та уваги. Просто кохай. Для тебе я зроблю все!", - пообіцяв він.
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Нагадаємо, Остапчуки нещодавно взялися будувати власний дім, де зможуть розміститися і діти чоловіка від попереднього шлюбу, і майбутні спільні малюки з Христиною.
Фото з Instagram
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