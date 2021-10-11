"Для тебе я зроблю все": Остапчук зворушливо привітав із 35-річчям свою "циганську баронесу"

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Христина відзначила своє 35-річчя в яскравий та оригінальний спосіб: вечіркою в циганському стилі.

В образах "барона та баронеси" подружжя показалося в Insta-сторіз.

Христина на своє 35-річччя організувала бучне "циганське" свято

Гості теж ділилися яскравими фото з події

... і конкурси цікаві

Хедлайнер свята Петро Чорний

А ще романтичний Вова засипав кохану-іменинницю зворушливими зізнаннями.

"У тобі стільки життя, стільки любові, турботи та уваги. Просто кохай. Для тебе я зроблю все!", - пообіцяв він.

Вова засвітив архівні фото дружини

View this post on Instagram A post shared by Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Нагадаємо, Остапчуки нещодавно взялися будувати власний дім, де зможуть розміститися і діти чоловіка від попереднього шлюбу, і майбутні спільні малюки з Христиною.

Фото з Instagram

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