"Гра в Малюську": рецензія Мендель на корейський серіал насмішила мережу

Повз колишню речницю президента Володимира Зеленського, Юлію Мендель теж не пройшов нашумілий південнокорейський серіал "Гра в кальмара". Своєю думкою про нього вона навіть вирішила поділитися зі світом. Але щось пішло не так.

У своїй рецензії філологиня за освітою використала словосполучення "головоногий молюск", та воно далося їй не з першого і не з другого разу.

Історія виправлень допису Юлі, на яку звернула увагу блогерка Олена Монова, стала інтернет-хітом, темою для фотожаб та, мабуть, причиною для потужної гикавки в міністра юстиції Дениса Малюськи.

Нагадаємо, майже рік тому Юлія Мендель підірвала мережу дописом про стан здоров'я хворого на COVID Зеленського, почавши його словами "на жаль".

Фотожаби з Facebook

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