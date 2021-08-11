Не проститутка та з ідеальними борщами: Мендель поміркувала, що кому винна українська жінка

У ексречниці президента Володимира Зеленського, Юлії Мендель, схоже, накопичилося стільки думок про важливе, що вона не змогла вмістити їх у свою книжку. Тож ділиться тепер ними у Instagram.

34-річна Юлія вирішила підняти тему очікувань, які має суспільство щодо української жінки. Проілюструвала вона допис черговим кадром із нещодавньої провокаційної фотосесії.

"Українська жінка - відмінниця. Українська жінка усім щось винна. Вона повинна бути найкращою в усьому, повинна бути стрункою, але не занадто худою, з формами, але не повненькою. Тому українська жінка не їсть після шостої і після тридцяти", - написала Мендель.

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"З ідеальними бровами, бо так написано у фольклорі, завжди при мейкапі, як дивовижна місіс Мейзел, завжди із зачіскою, бо як же без цього, завжди при параді і з голочки", - додала вона.

На думку Юлі, кулінарну планку суспільство українці теж встановлює. Вона має найкраще готувати, особливо борщі, "без цього українська жінка не буде українською і не буде жінкою". А ще вона мусить бути ідеальною мамою.

"Обов‘язково до 30, бо потім уже… ну знаєте, не то. Не народила вчасно - старороженіца. Народила рано - проститутка. І чоловік має бути красивим і доглянутим чоловіком, який її слухає, любить, на руках носить. Ніколи не сваритися на нього, нічого не вимагати і не очікувати. Берегиня вогнища на таке заслужила", - підкреслила Мендель.

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"А ще вона має бути профі і добре заробляти. І звідусіль отримувати тільки компліменти, ніколи не робити помилок. І потім у гонитві за ідеальністю... стати депресивною істеричкою і лікуватися у психолога", - підсумувала Мендель.

Нагадаємо, Юлія кілька років тому розійшлася з бойфрендом через те, що "пропадала" на роботі.

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