Анджеліну Джолі підловили на побаченні з 31-річним співаком. ФОТО

Американська акторка Анджеліна Джолі, воююючи по судах із ексчоловіком Бредом Піттом та виховуючи шістьох нащадків, знаходить час і на особисте життя.

Подейкують, у 46-річної зірки зав'язалися романтичні стосунки з 31-річним співаком The Weeknd, чиє справжнє ім'я Ейбел Макконен Тесфає.

Як повідомляє The Daily Mail, днями парочка повечеряла в одному з ресторанів у Санта-Моніці.

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У закладі Енджі та Ейбел провели десь півтори години, після чого разом сіли в авто і попрямували до маєтку артиста.

Цікаво, що зірки вже не вперше разом відвідують саме цей ресторан. Їх уже помічали в ньому в червні, і схоже, що Анджеліну та Ейбела об'єднує не лише любов до тамтешньої італійської кухні.

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Нагадаємо, відколи Джолі розійшлася з Піттом, їй приписували цілу низку яскравих романів, зокрема з Джонні Деппом та Джаредом Лето.

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