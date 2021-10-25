Поранений режисер та другий оператор дали свідчення в справі про загибель Галини Гатчінс

Актор Алек Болдуїн сидів на церковній лаві й тренувався витягати пістолет у той момент, коли той несподівано вистрелив, смертельно поранивши операторку Галину Гатчінс.

Відновити фатальний хід подій вдалося завдяки свідченням другого оператора, Ріда Рассела та режисера Джоела Соузи, який теж отримав поранення.

Їх цитує The Daily Mail.

Галина Гатчінс закинула 21-го жовтня фото з instagram гатчінс

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Зі слів Соузи, він стояв за Гатчінс та дивився на Болдуїна через її плече, коли почув звук, схожий на ляскіт, а після нього - гучний тріск. Далі поранений режисер нечітко пригадує, що Галина пожалілася на біль у животі та схопилася рукою за місце, куди влучила куля.

Як розповів Рассел, операторка сказала, що не відчуває ніг. За спогадами режисера, жінка стала поступатися назад, і їй помогли опуститися додолу.

Також Рід повідомив слідчим, що Болдуїн завжди поводився зі зброєю обережно, та підтвердив, що асистент режисера Девід Холлс дійсно сказав акторові, що пістолет "холодний".

Нагадаємо, Галину Гатчінс гелікоптером доправили до лікарні, де було констатовано смерть 42-річної жінки. Поранення Соузи, на щастя, виявилося не тяжким, і незабаром його виписали зі шпиталю.

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