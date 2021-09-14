"Моє серце": Дімопулос поділилася ніжними ФОТО доньки в її 2-ий день народження

Вівторок, 14 вересня 2021, 17:30

Колишня співачка Санта Дімопулос привітала з другим днем народження свою донечку Софію, присвятивши їй зворушливий допис у Instagram.

 
Маленька Софа святкує другий день народження

"Мій Всесвіте, безкінечна любове, моє серце, з днем народження. Ти наповнюєш усе довкола світом та щастям! Я і не мріяла про таку дівчинку як ти", - зізналася зіркова мама.

 
Доньку від бізнесмена Ігоря Кучеренка Санта народила в Монако, і це обійшлося їй десь у 10 тисяч євро

"Уже зі стрижнем, харизмою, шаленою енергетикою та мудрими, бездонними очима, яких ти по-дорослому не відводиш від інших. Я завжди вважала, що сила духу та особистості - це набуте, але пізнавши тебе, розумію, що в тебе це вроджене", - додала Санта.

Нагадаємо, Дімопулос, в якої є ще син Даніель від шоумена Андрія Джеджули, планує народжувати ще.

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