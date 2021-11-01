"Я дійсно при надії, але...": Кухар прокоментувала тему своєї вагітності

Шанувальники балерини Катерини Кухар, які вже встигли порадіти новині про те, що їхня улюблениця при надії, будуть розчаровані. Виявляється, роблячи цю заяву, 39-річна зірка не мала на увазі вагітність.

Катерина роз'яснила це непорозуміння під час чергового ефіру "Танців з зірками".

Ні, Катерина не вагітна ( фото з instagram кухар

"Увесь тиждень мені ставлять одне й те ж запитання, чи дійсно я при надії. Так, я дійсно при надії, але при творчій, тому що наші проєкти як наші діти, яких ми виношуємо, а потім вони з'являються на світ...", - сказала вона.

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Як відомо, тема материнства для Катерини досить болісна. Адже перша дитина балерини, донечка померла при народженні. Від першого шлюбу в Кухар є син Тимур, а від нинішнього чоловіка Олександра Стоянова - донька Анастасія.

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