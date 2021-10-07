"Катя заводиться, всі ховаються": Стоянов розказав, як пішов від Кухар через яблучний качан

У зірковій родині Олександра Стоянова та Катерини Кухар не обходиться без гучних сварок та емоційних примирень. Темпераментна пара б'є горщики десь раз на пів року, і приводом для епічного скандалу може стати навіть така дрібниця як качан від яблука.

Про один такий випадок Стоянов розповів "Зірковому шляху".

"Ми ж нормальна сім'я. Всі сім'ї сваряться. У нас така якось сварка була. Я поїв яблуко і дивився фільм. Мені було ліньки вставати і викидати огризок. Я його акуратненько поклав на стіл. Тут заходить Катя, зупиняє погляд на яблуці. Її це злить, це її улюблений стіл. Катя чистюля - капець. Я за насіння можу отримати", - пригадав артист.

Олександр не приховує, що часом отримує на горіхи від чистюлі-дружини

Реклама:

"І вона каже: "Викинь яблуко!". Я взяв це яблуко і на столі розім'яв. Вона підходить, бере це яблуко, бере мій кросівок, який я тільки купив, і цим яблуком по кросівку тканинному. "Я сказала, викинь!", знову говорить мені. А у мене букет із троянд стоїть, який їй подарував один хлопець після виступу. Я беру, і починаю ламати одну головку троянди за одною", - розказав Олександр.

Далі, за словами Олександра, дружина не витримала, схопила чоловіків кросівок і викинула його через вікно. Він, у свою чергу, пожбурив туди ж і її кросівок.

І як тепер припинити уявляти собі цю яскраву сцену? )

"Вона каже: "Все, ти мене дістав". Я беру свою сумку, документи, ноутбук, зарядку, кажу: "Мась, побачимося". І йду. Вона слідом: "Кросівки принеси!". Я поклав кросівки в машину і поїхав. Зняв собі готель, включив ноутбук. Дзвінок від Каті. Вона ж спати не може без мене. Каже в трубку: "Приїхати не хочеш?". Я їду. Все", - поділився Стоянов.

"Ми ніколи одразу не лягаємо спати, за що, до речі, я вдячний Каті, тому що я ображаюся дуже надовго. У мене дуже багато було таких нюансів, коли я ображався на людину і більше ніколи в житті з нею не спілкувався. Катя перша мириться. Але вона і перша свариться. Це правильно, в принципі", - зізнався чоловік.

Стоянов та Кухар виховують сина балерини від першого шлюбу і спільну доньку

"Мені дуже подобаються такого формату відносини. Це буває раз на пів року, але ти, коли миришся, ейфорія теж зашкалює. Всі ж дорослі люди. Після сварки незвичайні відчуття. Рекомендую всім сваритися, а потім миритися. Коли Катя заводиться, всі ховаються", - додав він.

Нагадаємо, щоби змусити Кухар подарувати йому дитину, Стоянов свого часу висунув жінці жорсткий ультиматум: або вона протягом року народжує, або він від неї їде.

Фото з Instagram Кухар та Стоянова

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Кухар розказала про ковбасу вночі та зарплатню в Опері

"Моменти душевної близькості": Кухар показала чуттєві ч/б ФОТО зі Стояновим