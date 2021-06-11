Приходько зізналася, що хотіла змінити стать: Вважала, що я страшенно некрасива

Співачка Анастасія Приходько ошелешила несподіваним зізнанням: виявляється, колись вона думала змінити стать. Про це багатодітна зіркова матуся розказала в своєму Instagram.

Настя загадала підписникам загадку, перелічивши 13 фактів про себе, із яких три були неправдою.

"Свого часу я хотіла змінити стать, бо вважала, що я страшенно некрасива та потворна", - написала Приходько, і цей пункт якраз був дійсним.

Приходько колись думала про зміну статі фото з instagram приходько

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Правдою виявилися й справді моторошні факти з життя артистки. Так у 16 років її намагалися зґвалтувати та по-звірячому побили троє парубків, через що вона опинилася в психлікарні зі струсом мозку.

У віці лише двох місяців Настя перенесла операцію на грудній клітині, а в 18 пішла з дому та ночувала в підвалі. Під татуюваннями на кистях рук співачка ховає шрами від порізів.

"Як бачите, в мене в житті було багато поганого та страшного, що лишило глибокий відбиток у моєму розумінні світу, дуже загартувало мене та викувало дуже гостре, просто межове відчуття справедливості", - поділилася Приходько.

У дитинстві Настя дружила лише з хлопцями та мала прізвисько "Серьожа"

"Я не люблю, коли ображають тих, хто не може за себе постояти. Але, повірте, я точно це вмію робити і більше ніколи не дам себе образити. Крім того, я дуже тонко відчуваю біль тих, хто проходив у своєму житті тяжкі випробування. Та захоплююся тими, хто не зламався! Я з вами", - додала вона.

Нагадаємо, колишній чоловік Анастасії, батько її доньки Нани, зраджував її та навіть піднімав руку.

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