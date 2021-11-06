"Лови кожну мить": Тоня Матвієнко зворушливо привітала доньку з 23-річчям. ФОТО

Старшій доньці співачки Тоні Матвієнко, Уляні виповнилося 23 роки. Зіркова матуся привітала іменинницю в Instagram.

У 40-річної Тоні вже геть доросла дочка фото Rostyslav Ripka з матвієнко instagram матвієнко

"Сьогодні тобі 23 роки! Доця, так швидко летить час! Лови кожну мить, кожний день, став перед собою цілі і досягай їх, бо таким чином ми наповнюваємося, стаємо особистостями і сильними духом людьми. Гарної тобі подорожі у цьому прекрасному світі! Зустрічай на своєму шляху щирих людей, друзів та гарних хлопців😂 Щастя та міцного здоров'я Тобі! Моя Уляся, яка ж ти вже доросла", - написала Тоня.

Неначе сестрички

Нагадаємо, молодшій доньці артистки, пустунці Ніні 5 років. Співак Арсен Мірзоян нещодавно пояснив, чому вони з Тонею не планують заводити ще дітей.

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