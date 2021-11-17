Разумков згадав студентські роки: Зустрів справжнє кохання
Колишній спікер ВР, 38-річний Дмитро Разумков згадав свої студентські роки.
Депутат виклав в Instagram фото себе юного та привітав усіх студентів з їхнім святом.
"Моє студентське життя було доволі активним. Почав працювати ще з першого курсу, оскільки завжди хотілося спробувати теорію на практиці. Саме в університеті зустрів справжнє кохання, адже там познайомився з дружиною", - зізнався ексспікер.
"Студентські роки подарували багато нових знайомств та навчили швидко шукати вихід із будь-якої ситуації. Коли ти студент, світ сприймається інакше. Здається, що до будь-якої цілі лише один крок!", - зазначив Разумков.
Депутат, до речі, закінчив Інститут міжнародних відносин, де вивчав міжнародну економіку.
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