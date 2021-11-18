Кароль у день народження свого "боса" поділилася зворушливим ФОТО
Четвер, 18 листопада 2021, 11:10
Співачка Тіна Кароль офіційно стала мамою тінейджера. Її первісткові Веніаміну виповнилося 13.
Зірка прилетіла вітати нащадка до Лондона та поділилася фото.
Причому Тіна вбралася в особливу футболку - на ній написано "MY BOSS VEN" ("Мій бос Вен"), саме так у Британії, де хлопець навчається з 7 років, його називають.
Нагадаємо, Кароль мріє подарувати Веніамінові сестричку. Імені для дівчинки артистка поки не вибрала, але не сумнівається: воно само до неї прийде.
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