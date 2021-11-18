Кароль у день народження свого "боса" поділилася зворушливим ФОТО

Співачка Тіна Кароль офіційно стала мамою тінейджера. Її первісткові Веніаміну виповнилося 13.

Зірка прилетіла вітати нащадка до Лондона та поділилася фото.

Вітаємо іменинника! фото надане таблоid

Причому Тіна вбралася в особливу футболку - на ній написано "MY BOSS VEN" ("Мій бос Вен"), саме так у Британії, де хлопець навчається з 7 років, його називають.

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Нагадаємо, Кароль мріє подарувати Веніамінові сестричку. Імені для дівчинки артистка поки не вибрала, але не сумнівається: воно само до неї прийде.

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