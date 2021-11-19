Міддлтон в улюбленій неновій сукні завітала на шоу в Альберт-холлі. ФОТО

Британський принц Вільям із дружиною Кейт Міддлтон вибралися до лондонського Альберт-холла, щоби побачити шоу Royal Variety Performance.

Як зазначає Harper's Bazaar, виповнилося 100 років, відколи цей захід відбувається під патронатом правлячого монарха: від Георга V до його онуки Єлизавети ІІ.

Вільям і Кейт вибралися побачити шоу в Альберт-холлі фото getty images

Герцогиня Кетрін, відома своєю заощадливістю та дбайливим ставленням до речей, для виходу в світ обрала мерехтливо-смарагдове плаття від улюбленого бренду Jenny Packham. Його вже бачили на Міддлтон у 2019-му році під час офіційної поїздки до Пакистану.

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фото getty images

Як відомо, роки та народження трьох дітей не позначилися на фігурці Кейт. Тож вона спокійно може собі дозволити носити навіть "довагітні" речі.

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