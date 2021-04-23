Його Високість іменинник: принцу Луї виповнилося 3 рочки. ФОТО

Принц Луї Кембриджський святкує свій третій день народження. Вже традиційно фото іменинника для соцмереж зробила мама, Кейт Міддлтон.

Як повідомляється в Instagram Кенсингтонського палацу, Луї сфотографували дорогою до дитсадочку, куди він вирушив уперше.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Нагадаємо, повне ім'я принца Луї Артур Чарльз. І схоже, саме цей хлопчик - улюблений онучок принца Чарльза.

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