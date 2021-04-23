Його Високість іменинник: принцу Луї виповнилося 3 рочки. ФОТО
П'ятниця, 23 квітня 2021, 07:33
Принц Луї Кембриджський святкує свій третій день народження. Вже традиційно фото іменинника для соцмереж зробила мама, Кейт Міддлтон.
Як повідомляється в Instagram Кенсингтонського палацу, Луї сфотографували дорогою до дитсадочку, куди він вирушив уперше.
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Нагадаємо, повне ім'я принца Луї Артур Чарльз. І схоже, саме цей хлопчик - улюблений онучок принца Чарльза.
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