Дорофєєва посвітила стрункою фігуркою в купальнику. ФОТО

Співачка Надя Дорофєєва продемонструвала в мережі свій пляжний лук. Щоправда, релаксувала зірка не на гарячому пісочку, а на веранді.

"Це я. Читаю ваші коменти під кліпом "Почему", - повідомила Надя.

Просто Надя в купальнику читає коменти в Інтернеті фото з instagram дорофєєвої

До пляжу готова!

Нагадаємо, нещодавно 31-річна дружина Володимира Дантеса зізналася, якою частиною свого тіла вона пишається.

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