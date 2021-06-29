Дорофєєва посвітила стрункою фігуркою в купальнику. ФОТО
Вівторок, 29 червня 2021, 13:02
Співачка Надя Дорофєєва продемонструвала в мережі свій пляжний лук. Щоправда, релаксувала зірка не на гарячому пісочку, а на веранді.
"Це я. Читаю ваші коменти під кліпом "Почему", - повідомила Надя.
Нагадаємо, нещодавно 31-річна дружина Володимира Дантеса зізналася, якою частиною свого тіла вона пишається.
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