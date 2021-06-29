Дорофєєва посвітила стрункою фігуркою в купальнику. ФОТО

Вівторок, 29 червня 2021, 13:02

Співачка Надя Дорофєєва продемонструвала в мережі свій пляжний лук. Щоправда, релаксувала зірка не на гарячому пісочку, а на веранді.

"Це я. Читаю ваші коменти під кліпом "Почему", - повідомила Надя.

 
Просто Надя в купальнику читає коменти в Інтернеті
фото з instagram дорофєєвої 
 
До пляжу готова!
 

Нагадаємо, нещодавно 31-річна дружина Володимира Дантеса зізналася, якою частиною свого тіла вона пишається.

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