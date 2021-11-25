Космічна вечірка: Стужук із розмахом відсвяткувала 6-річчя сина. ФОТО

26-річна блогерка Софія Стужук показала в Instagram, як відсвяткувала день народження старшого сина Девіда.

Багатодітна матуся, яка, крім первістка, виховує також доньок Лоліту та Олівію, вирішила влаштувати вечірку в космічному стилі. Дівчина запросила найближчих друзів, родину та близьких, щоб разом відзначити 6-річчя малого.

"Вітали не тільки Девіда, але і мене з тим, що стала його мамою", – написала Стужук в Instagram.

Блогерка разом із трьома дітьми: Девідом, Лолітою та Олівією фото i nstagram@sofia_stuzhuk

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Свято дійсно виявилося космічним. Блогерка, зокрема, замовила багатоярусний торт, солодощі для малечі, аніматорів та фотозону з ім’ям сина.

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Під постом в Instagram Стужук також пригадала, як воно було – вперше стати мамою.

"З появою цієї прекрасної людини в моєму житті… в принципі почався весь мій шлях. Шлях розкриття себе, пошуку себе, розвитку, мого материнства. З того моменту, як душа Девіда вибрала мене як маму, моє життя почало перетворюватися на те, яким є зараз", – написала Стужук.

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Нагадаємо, нещодавно Софія повернулася з Домінікани, де з усіх ракурсів демонструвала своє тіло на пляжі. Блогерка, вочевидь, задоволена пластичними операціями, які нещодавно зробила і нарешті подобається самій собі.





