"Я собі тут дуже подобаюся": Стужук наробила ФОТО у крихітному бікіні

21 листопада 2021, 10:09

26-річна блогерка й мама трьох дітей Софія Стужук часто тішить прихильників пікантними фото.

Цього разу дівчина виклала у Instagram чергові світлини з Домінікани.

 
Соня начебто ще трохи схудла
 

"Ці фото навіть підписувати не хочеться. Я собі тут дуже подобаюся. Так-так, ваш улюблений купальник", – написала під постом Софія.

 
Якщо вже викладати фото в такому бікіні, то зі всіх ракурсів
 
Своїй дупці Стужук завжди приділяє багато уваги
 

Нагадаємо, окрім провокативних фото в купальниках, Софія залюбки ділиться подробицями свого життя, розповідає про пластичні операції, душевні оргазми та схуднення.


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів