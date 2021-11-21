"Я собі тут дуже подобаюся": Стужук наробила ФОТО у крихітному бікіні
21 листопада 2021, 10:09
26-річна блогерка й мама трьох дітей Софія Стужук часто тішить прихильників пікантними фото.
Цього разу дівчина виклала у Instagram чергові світлини з Домінікани.
"Ці фото навіть підписувати не хочеться. Я собі тут дуже подобаюся. Так-так, ваш улюблений купальник", – написала під постом Софія.
Нагадаємо, окрім провокативних фото в купальниках, Софія залюбки ділиться подробицями свого життя, розповідає про пластичні операції, душевні оргазми та схуднення.
Приєднуйтесь до дискусії