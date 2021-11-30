7 валіз одягу та 15-кілограмова вишиванка: чим Неплях дивуватиме на "Міс Всесвіт" в Ізраїлі

27-річна титулована красуня Анна Неплях поїхала до Ізраїлю за перемогою у конкурсі "Міс Всесвіт"-2021.

Із собою дівчина взяла не лише підтримку українських фанів, але і 7 валіз дизайнерського одягу, а також важку артилерію – 15-кілограмовий костюм-вишиванку.

Корсет конструкції сплетений із лози, що є своєрідною даниною розповсюдженому в Україні мистецтву лозоплетіння фото пресслужба Анни Неплях

Це вбрання створила дизайнерка бренду Rada Ethno Наталія Шевчук. Його особливість – орнаменти з різних частин України, вишиті на спеціальних п’яльцях. Усього 25 візерунків із різних регіонів, включаючи Крим та Донбас. У створенні всіх елементів національного костюму було задіяно більше 10 майстрів різних ремесел: швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння і навіть майстер з металу.

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Вбрання має назву "Вишиваний код України". Його загальна вага – понад 15 кілограм. Наплічна конструкція символізує рушник у процесі вишивання. Квіти на цій конструкції — ті, що використовуються у створенні традиційних українських вінків

Конкурс "Міс Всесвіт"-2021 відбудеться у місті Ейлат

Образ Анни для конкурсу вечірніх суконь

Нагадаємо, 27-річна Анна Неплях здобула перемогу у конкурсі "Міс Україна-Всесвіт" 2021 у жовтні. Незабаром після цього дівчина прокоментувала чутки про "куплену корону", а також поділилася подробицями свого інтимного життя.

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