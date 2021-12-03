"Уже набридло": Павлік зізнався, що мріє, щоби його жінки дружили

Співак Віктор Павлік, який нещодавно втрутився в чергову чвару між своєю третьою дружиною Лорою Созаєвою та четвертою, нинішньою супутницею життя, Катериною Репяховою, мріє, щоби нарешті настав мир.

У цьому 55-річний артист зізнався "Зірковому шляху".

Віктор Франкович уже втомився від конфліктів жінок фото з instagram павліка

"Постійно є якісь незрозумілі непорозуміння. І коли з нашого боку реально Катя на суд Божий, на всіх людей нічого поганого не робить, то якось так сталося, що Лариса висказалася не дуже красиво", - сказав артист, маючи на увазі, мабуть, випадок, коли Созаєва назвала Репяхову "тварюкою".

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"І звичайно воно все вже набридло. Хочеться спокою, хочеться миру. Взагалі в мене мрія, щоб ми всі помирилися, всі мирно жили між собою, дружили", - наголосив Віктор Франкович.

Нагадаємо, перший публічний баттл між Лорою та Катею стався в 2019-му році. Тоді Созаєва оприлюднила в мережі пікантне фото екса та підрахувала, скільки грошей він проциндрив на молоду коханку.

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