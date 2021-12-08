"Без брів навіть по хліб не виходжу": Онуфрійчук показала, як виглядає без мейкапу

Середа, 8 грудня 2021, 13:58

Телеведуча Іванна Онуфрійчук зізналася, що в повсякденному житті використовує мінімум декоративної косметики. Але якщо вибирається на романтичне побачення з коханим чоловіком Алмазом, то накладає мейкап.

Свій туторіал 35-річна кралечка опублікувала в Instagram.

 
Ось так Іванна виглядає без мейкапу
 

"...Брови для мене - це все. Я без них навіть по хліб не виходжу", - зізналася вона.

 
Телеведуча старанно підмальовує брови

Іще одна фішка Іванни - додавати "золотішечка" на повіки, щоби погляд іще більше сяяв.

 
 
Готово!

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Нагадаємо, нещодавно Онуфрійчук пояснила, скільки грошей на місяць їй потрібно для щастя.

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