"Без брів навіть по хліб не виходжу": Онуфрійчук показала, як виглядає без мейкапу
8 грудня 2021, 13:58
Телеведуча Іванна Онуфрійчук зізналася, що в повсякденному житті використовує мінімум декоративної косметики. Але якщо вибирається на романтичне побачення з коханим чоловіком Алмазом, то накладає мейкап.
Свій туторіал 35-річна кралечка опублікувала в Instagram.
"...Брови для мене - це все. Я без них навіть по хліб не виходжу", - зізналася вона.
Іще одна фішка Іванни - додавати "золотішечка" на повіки, щоби погляд іще більше сяяв.
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Нагадаємо, нещодавно Онуфрійчук пояснила, скільки грошей на місяць їй потрібно для щастя.
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