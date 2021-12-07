Monatik екстремально політав над Перською затокою. ВІДЕО
Вівторок, 7 грудня 2021, 10:11
Співак Monatik полюбляє розважатися не лише походами в кіно, але й екстремальним спортом.
У своєму Instagram він показав, як катається на гідрофойлі в ОАЕ, куди днями вкотре навідався.
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"Вчора над Перською затокою пролетів невизначений літаючий об’єкт! Всі відчули любов та ритм! В результаті, свідки цього явища запалювали увесь вечір", – жартома написав Monatik.
Нагадаємо, відпочивати співак полюбляє не лише в ОАЕ. Нещодавно Monatik із сім’єю провів відпустку у Туреччині.
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