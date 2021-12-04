"Готова кричати про це на весь світ": стало відомо, кого обрала "Холостячка" Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч більше не Холостячка. 3-го грудня фанати телешоу нарешті дізналися, кому вона сказала "Так".

Обранцем 35-річної Злати став 32-річний підприємець Андрій Задворний, котрий якось обізвав її куркою.

"Такий довгоочікуваний момент для мене! Я щиро вірила, що зустріну справжнє кохання на проєкті, і ось воно зі мною трапилося! Я знову заплющую очі і розчиняюся в моменті, коли сказала "Так" Андрію і хочу з вами поділитися своїми почуттями!", - написала Злата в Instagram.

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"Я Люблю і готова кричати про це на весь світ, мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною своєю клітинкою! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові і шепоче ВІРЮ", - описала відчуття Огнєвіч.

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Як відомо, Андрій був одружений та має 6-річну доньку Кіру, з якою вже познайомив Злату.

"Навіть не віриться, що все позаду. Я стою і посміхаюся, дивлюся на неї і читаю все на обличчі. Більше немає "здається", "а може", є відповідь у її очах. Потім на вустах. Потім звідусіль чуються захоплені вигуки, канонада шампанських залпів, але у вухах дзвін, серце б'ється, а очі застилає пелена. Що все? Як все? Не може бути ... точно все)? У цей момент у душі трепет і легкість", - написав Андрій в Instagram.

Але Злата, схоже, справді щаслива

"Нарешті ми одні, я беру її за руку і виводжу туди, де будемо тільки ми вдвох, починатимемо новий розділ - пізнаватимемо один одного в тиші", - підсумував Задворний.

Дмитро Шевченко, який програв у фіналі шоу, прокоментував свою поразку в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шевченко (@dmitrij_sheff)

Нагадаємо, Огнєвіч казала, що прийшла на шоу лише для того, щоби зустріти чоловіка своєї мрії. Співачка жалілася на невдалі стосунки та згадувала, як почувалася нікчемою.

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