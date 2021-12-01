Мішина згадала про Еллерта і зізналася в любові до аб'юзу

Акторка Ксенія Мішина підтвердила, що вони з шоуменом Олександром Еллертом більше не разом, і йому навряд чи вдасться знову завоювати її якимсь романтичним вчинком.

Зірка пожартувала, що розійшлася з Сашком "заради здоров'я", так само, як відмовилася від м'яса та алкоголю.

Про це зайшла мова в шоу "Еда Дурнева".

Мішина натякнула на причину розриву? фото з instagram мішиної

Ведучий пригадав, як Ксенія з Олександром на минулий Новий рік каталися на родельбані в Буковелі, та запитав, чи було страшно. Акторка дала на це досить загадкову відповідь.

"Прикольно. Ну я просто дуже люблю все, що страшно... Все, що страшно, все, що токсично, все, що жахливо, огидно... Аб'юз, усе, що аб'юзивно, все люблю. На деякий час. Потім все", - зі сміхом заявила Мішина.

У Instagram Ксюші та Сашка майже не лишилося спільних фото. Але є те, що пара свого часу назнімала для реклами

Нагадаємо, коли в липні Ксюша оголосила про розрив із Сашком, вона підкреслила, що ця людина "більше не повинна мати жодного стосунку до її життя". Одначе подейкували, відтоді вони все ж намагалися дати шанс своєму коханню, аж поки не розійшлися остаточно.

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