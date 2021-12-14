Людинка року: 1,5-річний син Ілона Маска прийшов із татом на церемонію Time. ФОТО. ВІДЕО

Журнал Time проголосив підприємця та винахідника Ілона Маска "Людиною року". Але найяскравішим героєм урочистого заходу, що відбувся в Нью-Йорку, став усе одно не він, а півторарічний X Æ A-Xii, син бізнесмена та співачки Grimes.

Судячи з фото та відео з події, хлопчик дещо соромився, але поводився чемно на руках у тата.

Маск "із пелюшок" привчає X Æ A-Xii бути в центрі уваги Маск "із пелюшок" привчає X Æ A-Xii бути в центрі уваги фото getty images

Яскравий виступ! фото getty images

Welcome to NYC X Æ A-12 Musk and ⁦@elonmusk⁩! ❤️ pic.twitter.com/H7oF8gdsp7 — Marc Benioff (@Benioff) December 14, 2021

Нагадаємо, нещодавно Ікс "допомагав" Ілонові проводити відеопрезентацію.

Як відомо, в малого є п'ятеро старших братів.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Ілон Маск оголосив, що "наполовину розійшовся" з Grimes