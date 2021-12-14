Людинка року: 1,5-річний син Ілона Маска прийшов із татом на церемонію Time. ФОТО. ВІДЕО
Вівторок, 14 грудня 2021, 10:53
Журнал Time проголосив підприємця та винахідника Ілона Маска "Людиною року". Але найяскравішим героєм урочистого заходу, що відбувся в Нью-Йорку, став усе одно не він, а півторарічний X Æ A-Xii, син бізнесмена та співачки Grimes.
Судячи з фото та відео з події, хлопчик дещо соромився, але поводився чемно на руках у тата.
Welcome to NYC X Æ A-12 Musk and @elonmusk! ❤️ pic.twitter.com/H7oF8gdsp7— Marc Benioff (@Benioff) December 14, 2021
Нагадаємо, нещодавно Ікс "допомагав" Ілонові проводити відеопрезентацію.
Як відомо, в малого є п'ятеро старших братів.
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