Наречений Трінчер збільшив собі губи. ВІДЕО

Блогер Олександр Волошин, наречений співачки та акторки Анни Трінчер вирішив не відставати від коханої й теж збільшити собі губи за допомогою ін'єкцій.

Процедуру парубкові зробили близько тижня тому, але Аня лише тепер показала процес та результат у Instagram і TikTok.

Губенята тепер "накачані" не лише в Ані, а й у її Сашка

Як зізнався Сашко, він боявся навіть дужче, ніж перед татуюванням. Але наречена заспокоїла його, що десь за рік воно "розсмокчеться".

Також у сторіз Трінчер показала реакцію рідних Волошина на його "апгрейд". Наприклад, бабуся блогера емоційно зазначила, що це "п*здець".

Нагадаємо, 20-річна Анна розмірковує над збільшенням грудей. Вона навіть уже "приміряла" бажаний розмір.

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