Бадоєв присвятив ніжний допис своїм дітям та згадав "неймовірного" чоловіка колишньої

Кліпмейкер Алан Бадоєв замислився про "пазл", який здатні утворити близькі люди, яка би відстань чи життєві обставини їх не розділяли. Своїм дітям, Борису та Лоліті, а ще ексдружині Жанні та її нинішньому супутнику життя, Василю він присвятив допис у Instagram.

"Кілька днів тому в мого сина був день народження, він уже зовсім дорослий, дуже самостійний і навіть, по-хорошому, впертий. Ми зідзвонилися, він у Мілані, я в Києві, побалакали, наче з другом, і все в моїй голові склалося. Всі пазли щастя", - написав Алан.

Бадоєв поділився архівними фото сина і доньки фото з Instagram бадоєва

"Навіть не знаю, який я там режисер, але батько, гадаю, норм, адже такі діти як Боря і Лола просто так не даються, в них все ж потрібно вкласти душу та пожинати дружбу та гордість. Люблю своїх дітей понад усе", - зізнався він.

Бадоєв підкреслив, що дуже вдячний "головному янголові" Жанні та Василеві.

"Неймовірний чоловік, в ньому багато любові", - відгукнувся він про свого наступника.

"Хочу всім цим сказати - не забувайте, життя може по-різному зводити та розводити людей, але нам точно дано збирати пазл із красивою картинкою", - підсумував Бадоєв.

Нагадаємо, коли Жанна виходила за Василя, Алан влаштував для них свято в Італії.

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