Бадоєва показалася з сином і донькою та поміркувала про викривлене поняття материнства
Телеведуча Жанна Бадоєва, яка має сина Бориса від першого шлюбу і доньку Лоліту від другого, з Аланом Бадоєвим, поділилася в мережі фото з нащадками.
Зірка пояснила, чому вважає себе хорошою матір'ю.
Зі слів Жанни, в нещодавньому інтерв'ю її запитали, чи нема в неї почуття провини через те, що, через роботу, вона часто була далеко від дітей.
"Я відповіла, що вважаю себе хорошою матір'ю, жодних внутрішніх сум'ять. Я люблю своїх дітей, вони завжди для мене на першому місці, ніколи про них не забувала і не була відсутня роками", - наголосила Бадоєва.
"Мені здається, це викривлене сприйняття материнства - все віддати на благо дітей! Людина народжується зі своєю місією, як би високопарно це не звучало. Багато хто шукає її та не знаходить відповіді. Мені пощастило: я роблю те, що вмію, хочу, бажаю...", - підсумувала телеведуча.
Нагадаємо, Алан Бадоєв нещодавно розказав, чому вони з Жанною вирішили розлучитися.
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