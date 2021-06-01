Бадоєва показалася з сином і донькою та поміркувала про викривлене поняття материнства

Телеведуча Жанна Бадоєва, яка має сина Бориса від першого шлюбу і доньку Лоліту від другого, з Аланом Бадоєвим, поділилася в мережі фото з нащадками.

Зірка пояснила, чому вважає себе хорошою матір'ю.

Зі слів Жанни, в нещодавньому інтерв'ю її запитали, чи нема в неї почуття провини через те, що, через роботу, вона часто була далеко від дітей.

"Я відповіла, що вважаю себе хорошою матір'ю, жодних внутрішніх сум'ять. Я люблю своїх дітей, вони завжди для мене на першому місці, ніколи про них не забувала і не була відсутня роками", - наголосила Бадоєва.

Син Жанни від першого шлюбу вже геть дорослий

"Мені здається, це викривлене сприйняття материнства - все віддати на благо дітей! Людина народжується зі своєю місією, як би високопарно це не звучало. Багато хто шукає її та не знаходить відповіді. Мені пощастило: я роблю те, що вмію, хочу, бажаю...", - підсумувала телеведуча.

Нагадаємо, Алан Бадоєв нещодавно розказав, чому вони з Жанною вирішили розлучитися.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Бадоєва на своє 45-річчя показалася з батьками та короткою зачіскою

"Донечка розквітає": Бадоєв у мережі замилувався своєю 16-річною Лолітою