Лопес вибісило інтерв’ю Аффлека про стосунки із колишньою – ЗМІ

Днями голлівудський актор Бен Аффлек дав відверте інтерв’ю про розлучення із Дженніфер Гарнер в ефірі The Howard Stern Show. У ньому актор назвав невдалий шлюб причиною свого алкоголізму, від якого лікувався у 2018-му році.

І здавалося б, теперішня дівчина актора, співачка Дженніфер Лопес тут ні до чого. Однак за інформацією Page Six, зірка вельми розлючена словами бойфренда.

"Вона гнівається, адже це зачіпає і її, оскільки вона зустрічається з ним. Вона не хоче бути втягнутою в це. Джен зустрічалася з Гарнер. Вона намагається познайомитися ближче з нею і з Беновими дітьми. Тому це – безрозсудно і безцеремонно з його боку", – сказав інсайдер.

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Крім того, у злощасному інтерв’ю Аффлек згадав і дещо цікаве про стосунки з Лопес у 2004-му. За словами актора, чималу роль в їхньому зі співачкою розставанні зіграли ЗМІ і той негатив, який вони розповсюджували.

"Думка про те, що люди ненавидять тебе і вас разом, а також що ваша пара – жахлива й "отруює"... ніхто з нас не хотів бути частиною цього. І розмови на кшталт "хто, в біса, захоче запросити їх на вечерю?" або "що, чорт забирай, вони роблять разом?". Мене це дуже ображало й злило. Я почувався ідіотом", – цитує актора Buzzfeed.

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Нагадаємо, Аффлек та Лопес офіційно розійшлися у 2005-му, через декілька місяців після скасованого весілля. У тому ж році Бен таки пішов до вівтаря з акторкою Дженніфер Гарнер. Разом вони прожили 13 років у шлюбі, який офіційно розірвали у 2018-му.

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