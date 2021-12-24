"Ненавиджу традиційні страви": Огнєвіч розповіла, що буде на її святковому столі

Співачка Злата Огнєвіч планує працювати у новорічну ніч. Однак це не заважає їй мати смачні святкові традиції.

Гастрономічні звички повинні, на думку артистки, полегшувати життя, а не ускладнювати його.

"Ненавиджу традиційні страви, типу олів’є чи оселедця під шубою… Я віддаю перевагу більш легким… Це може бути лазанья, салатик з морепродуктами, легкі закуски з авокадо та рибкою – все! Навіщо заморочуватись, якщо можна просто насолоджуватись атмосферою і святкувати", – сказала Огнєвіч за лаштунками знімального майданчика шоу "Маска".

Співачка наголосила, що вона не з тих, хто буде 12 годин стояти біля плити, а краще замовить доставку. Або ж узагалі, просто візьме родину на роботу. Вочевидь, там де працюватиме у новорічну ніч співачка, застілля буде нічогеньке.

12 годин артистка краще витратить на фотосет

Нагадаємо, днями Огнєвіч закликала людей підтримувати одне одного. Свої слова вона проілюструвала чуттєвими знімками у червоній шифоновій сукні.

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