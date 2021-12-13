"Уже не буду такою, як була": Огнєвіч після розриву з переможцем "Холостячки" побешкетувала в ванні

Співачка Злата Огнєвіч, котрій якщо і вдалося знайти кохання на шоу "Холостячка", то не вдалося його втримати, не занепадає духом. До того, що Андрій Задворний її покинув, 35-річна зірка вирішила ставитися філософськи та навіть із вдячністю.

А для настрою Злата утнула пустотливу фотосесію в ванні. Знімками та своїми думками вона поділилася в Instagram.

Огнєвіч показово повеселилася перед камерою фото з Instagram огнєвіч

"Життя - це свято і захоплива гра! Нема переможців та переможених - час усе розставить на свої місця. Я знаю точно, що вже не буду такою, як була, ким була до всіх подій, що сталися останнім часом. І знаєте, я цьому рада. Я вдячна і за трансформацію, і за шлях, який розпочала до себе", - зізналася Злата.

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"Який ще Андрій?"

Артистка подякувала за підтримку, теплоту та безліч схожих жіночих історій, які отримала останніми днями.

"Я відчуваю, що не сама! Нас так багато - жінок, які набули сили та знайшли новий сенс у житті. Я пишаюся вами", - додала вона.

За трансформацію!

Нагадаємо, роман Злати та Андрія тривав лише півтора місяця, а потім чоловік усвідомив, що не має почуттів до співачки.

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