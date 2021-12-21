Огнєвіч у червоному шифоні попозувала на підлозі та закликала до обіймів. ФОТО

Співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно відвідала прем’єру серіалу "Кава з кардамоном", потішила фанатів чуттєвими знімками.

Під фото в Instagram зірка також закликала людей бути більш чуйними та висловлювати підтримку своїм близьким.

"Вчасно сказані слова підтримки здатні на багато більше, ніж ми собі уявляємо. Як часто при спілкуванні з людиною ви дійсно цікавитеся її душевним настроєм?", – риторично запитала Злата.

"У кожного свій рівень емпатії й люди дуже різні, але якщо чути те, що вам говорять при спілкуванні, можна полегшити переживання, поділитися теплотою, піклуванням і такою необхідною наразі підтримкою. Обіймайте близьких з усієї глибини свого серця", – закликала співачка.

Нагадаємо, нещодавно співачка влаштувала собі ще одну фотосесію у ванній після розриву із переможцем "Холостячки" Андрієм Задворним.

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