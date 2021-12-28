"Мозок вибухає": Седокова годину простояла на цвяхах і "перейшла на новий рівень"

Співачка Анна Седокова, яка нещодавно закликала худнути "без стресів та ультиматумів", продемонструвала більш екстремальні практики.

У своєму Instagram артистка показала, як стоїть на дошці садху, тобто на дошці із цвяхами.

Стояння на цвяхах часто є частиною медитативних практик фото instagram@annasedokova

"Випробування на міцність. Спойлер. Я пройшла. Стояти на цвяхах годину – боляче. Мозок вибухає. Хочеться все кинути через секунду… Легше не стає. Але хороший учитель пояснить, що цей біль – видуманий, що з тобою нічого не буде. Не залишається ран. Рана буде, якщо здатися", – розповіла про свій досвід Седокова.

Мабуть, усі друзі співачки теж спробували постояти на дошці

Вона додала, що не змогла б вистояти годину без підтримки близьких.

Седокова радить ставати на таку дошку, маючи конкретні запитання чи внутрішні запити.

"Я знайшла все, що шукала. Не можна ставати на цвяхи, без запиту. Але вже десь через 30 хвилин до мене прийшла перша відповідь. Через годину я чітко побачила другу", – сказала вона.

Наостанок співачка закликала не боятися подібних речей, а також руйнувати будь-які інші страхи. Адже, за її словами, тільки так можна "перейти на новий рівень".

Нагадаємо, серед зірок, які спробували дошку садху – Тіна Кароль. Співачка також стверджувала, що це боляче, однак вона не збирається зупинятися.

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